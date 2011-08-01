Blogger ile ilgili faydalı eklentileri, uzun bir aradan sonra paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, oldukça hızlı çalışan ve dilediğiniz bir etiket çerçevesinde rastgele yazılar gösteren bir eklenti paylaşıyor olacağız. Yani ilgili linke tıkladığınız zaman, belirlediğiniz etiket içerisinde yer alan yazılardan, rastgele olarak içerikler gösterecektir. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Elbette, ilgili linki CSS ile dilediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Rastgele Yazı Butonu (Gelişmiş Versiyon)

Blogger için Etiket Bazlı Rastgele Yazılar Eklentisi

1) Öncelikle temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>



2) Yukarıdaki kodun öncesine, aşağıdaki kodları ekleyiniz.

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

function showLucky(root){

var feed = root.feed;

var entries = feed.entry || [];

var entry = feed.entry[0];

for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {

if (entry.link[j].rel == "alternate") {

window.location = entry.link[j].href;

}

}

}

function fetchLuck(luck){

script = document.createElement('script');

script.src = '/feeds/posts/default/-/Etiket?start-index='+luck+'&max-results=1&alt=json-in-script&callback=showLucky';

script.type = 'text/javascript';

document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

}

function readLucky(root){

var feed = root.feed;

var total = parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t,10);

var luckyNumber = Math.floor(Math.random()*total);

luckyNumber++;

fetchLuck(luckyNumber);

}

function rastgeleyazi(){

var script = document.createElement('script');

script.type = 'text/javascript';

script.src = '/feeds/posts/default/-/Etiket?max-results=0&alt=json-in-script&callback=readLucky';

document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

}

//]]>

</script>



3) Temanızın HTML/JavaScript bölümüne aşağıdaki kodu ekleyin.

<a href='#rastgele' onclick='rastgeleyazi()' title='Rastgele Yazı Göster'>Rastgele Yazı Göster</a>



Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan "Etiket" adlı kırmızı bölümlere, blogunuzda yer alan dilediğiniz bir etiketin adını girmeyi unutmayın. İlgili iki adet kırmızı alana, aynı etiket adını girmeniz gerektiğinin de altını çizmek isteriz.