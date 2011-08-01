Blogger yazı panelinde içerik hazırlarken, atıfta bulunmak istediğimiz dış bağlantılar olabiliyor haliyle. Bağlantı vermek istediğiniz linki, doğrudan eklemek görünüm açısından pek de estetik olmayabilir ancak dilerseniz, bir kelimeye veyahut bir cümleye bağlantı linki ekleyebileceğiniz gibi; dilerseniz bir resme de bağlantı linki ekleyerek içeriklerinizi oluşturabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Blogger’da resme bağlantı linki ekleme nasıl yapılır? Kelimeye ya da cümleye bağlantı linki ekleme nasıl yapılır? adım adım göstermek istiyoruz.

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Diyelim ki uzun bir içerik hazırladınız ve takipçilerinizi bu içerikle bağlantılı bir web sayfasına yönlendirmek istiyorsunuz. Web sayfasının linkini; bir resme, bir cümleye ve bir kelimeye bağlantılı olarak ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Blogger Yazı Panelinde Resme veya Kelimeye Bağlantı Linki Eklemek Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Blogger yazı paneline gelelim ve örnek bir yayın oluşturalım .

. Akabinde, bağlantı vermek istediğimiz bir cümle veya metin yazalım.

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Daha sonra, bağlantı linki eklemek istediğimiz kelimeyi fare ile işaretleyelim .

. İşaretledikten sonra; hemen üstte, Blogger editör özellikleri bölümünde “Bağlantı Ekle veya Düzenle” aracına tıklayalım.

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Açılan pencerede, kelimeye tıklanıldığında açılacak olan bağlantı linkini yapıştıralım.

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Bağlantı linkini yapıştırdıktan sonra, dilerseniz “ Bu bağlantıyı yeni pencerede aç ” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Son olarak, “Uygula” butonuna basalım. Böylelikle, istediğimiz kelimeye bağlantı linki eklemiş olduk. İçeriğinizi paylaştığınızda, ziyaretçileriniz, ilgili kelimeye tıklayarak yönlendirmek istediğiniz bağlantıya gidecekler. Hepsi bu kadar…

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Yine aynı yöntemle, bu sefer seçtiğimiz bir resme bağlantı linki eklemek istiyoruz. Bunun için, Blogger yazı paneline gelelim ve örnek bir yayın oluşturalım yine.

istiyoruz. Bunun için, Blogger yazı paneline gelelim ve örnek bir yayın oluşturalım yine. Akabinde, bağlantı linki vermek istediğimiz bir görsel ekleyelim, görseli işaretleyip, Blogger yazı panelindeki, “Bağlantı Ekle veya Düzenle” aracına tıklayalım.

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Devam edelim ve açılan ekranda, bağlantı kısmındaki linki silip, eklemek istediğimiz bağlantı linkini yapıştıralım.

Kendi bağlantı linkimizi yapıştırdıktan sonra, son olarak, “Uygula” butonuna basalım ve işlemleri tamamlayalım. Artık içeriğinizi paylaştığınızda, ziyaretçileriniz, görsele tıklayarak doğrudan eklediğiniz bağlantıya yönlendirilecektir. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle, Blogger'da resme veya cümleye bağlantı linki ekleme nasıl yapılır? detayları ile örnekler üzerinden anlatmaya çalıştık. Bilmeyenler için faydalı olabilir.