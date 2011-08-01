Eğer ki Blogger kullanıyor iseniz, Google Search Console'da "robots.txt tarafından engellendi" adlı uyarıları görmüş olabilirsiniz. Bu uyarıların sebebi ise, Blogger'da "search" parametresine sahip uzantıların, robots.txt dosyası ile index almasının engellenmiş olmasıdır. Dolayısı ile hem bu hata uyarılarından kurtulmak, hem de yine "search" uzantılı sayfaları indeksletmemek için, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

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Blogger "robots.txt tarafından engellendi" Sorunu ve Çözümü

1) Blogger > Ayarlar > Özel robots.txt adlı bölüme tıklayıp, açılan kutucuğa aşağıdaki bilgileri ekliyoruz.

User-agent: Mediapartners-Google

Disallow:



User-agent: *

Disallow:



Sitemap: https://www.domain.adiniz/sitemap.xml



2) Temanızın "head" etiketleri arasına ise aşağıdaki kodları ekleyiniz.

<b:if cond='data:view.isError or data:view.isArchive or data:view.isSearch'>

<meta content='noindex, follow' name='robots'/>

</b:if>



Not: Öncelikle yukarıdaki kırmızı renkli alana, kendinize ait alan adınızı girmeyi unutmayınız. Sonuç olarak ise, yukarıdaki kodlar sayesinde, robots.txt dosyamız ile arama motorlarının her şeyi indekslemesine izin verdik. Ancak hemen ardından hata, arşiv ve etiket sayfalarının indekslenmesini daha doğru bir şekilde engellemiş olduk. Faydalı olmasını temenni ederiz.