Blogger'da yazı tarih formatını değiştirmek için Ayarlar > Biçimlendirme bölümünden aksiyon alabilmek mümkündür. Ancak dilerseniz, manuel olarak da tarih formatını değiştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Örneğin, blogunuzdaki yazı tarihlerini en altta yer alan örnek tarih formatı gibi göstermek istiyor iseniz, ilgili bölüme aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...

Blogger'da Yazı Tarih Formatı Değiştirme Nasıl Yapılır?

<b:eval expr='data:post.date format "dd MMMM, YYY"'/>

Örnek Görünüm