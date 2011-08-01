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Blogger'da Arama Sonuçlarındaki Yazı Sayısını Belirleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:50 - Tarih: 08 Eylül 2022 - Yorum: 0

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Blogger'da Arama Sonuçlarındaki Yazı Sayısını BelirleyelimBir Blogger kullanıcısı olarak, etiket sayfasındaki yazı sayısını sınırlandırma konusunda birçok yazı görmüş olmalısınız. Ancak, arama sonuçlarındaki yazı sayısını değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilginiz var mı? Belki, olmayabilir. Çünkü bu yönde çok da fazla açıklama söz konusu değil. Bu içeriğimizde ise sizlerle, blogger arama sonuçlarındaki yazı sayısını belirleme hususunda bilgi veriyor olacağız. Arama formunuzda yer alan "form" etiketi altına aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Kırmızı alana ise, arama yapıldığı zaman listelenmesini istediğiniz yazı sayısını girebilirsiniz.

<input type="hidden" name="max-results" value="5" />


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