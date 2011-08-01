Blogger Ana Sayfada Yayınlar Yüklenmiyor - Görünmüyor Sorunu ve Çözümü

Blogger, biliyorsunuz ki, Google’ın tamamen ücretsiz blog açma servisi olarak yıllardır kullanıcılarına hizmet vermeye ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Blog açmak, web site açmak hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişiler bile internet üzerinde kısa bir araştırma yaparak, Blogger’ı kullanıp, kendisine bir site açabilir. Ancak bu servis zaman zaman bazı sorunların da yaşanmasını beraberinde getirebiliyor. Bu içeriğimizde, kişisel deneyimlerim sonucunda keşfettiğim bir sorundan ve yaşadığım sorunla ilgili de ulaştığım çözüm yollarına değiniyor olacağım. Blogger ana sayfada yayınlar yüklenmiyor sorunu nedir? Ana sayfada yayınlar neden görünmüyor? Blogger etiketlerdeki içeriklerin tamamının görünmeme sebebi nedir? Nasıl çözülür? sizler de buna benzer bir sorun yaşadı iseniz, umarım bahsedeceğim çözümlerle sorunlarınızı çözebilirsiniz.

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Kişisel deneyim edinme, öğrenme amacıyla Premium bir tema ile Blogger’ı kullanarak bir web sitesi oluşturdum ve içerikler yüklemeye başladım. Her şeyi rutin olarak ayarlamış olsam da, ana sayfada içeriklerin hepsinin görünmediğini fark ettim. Aynı şekilde, oluşturduğum etiketler içerisindeki içeriklerin de yalnızca bir kısmı görülüyor idi.

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Bu konuda uzman olan ekip arkadaşıma konuyu danıştım; bana sorunun Blogger’ın sayfa boyutu ile alakalı olabileceğini söyledi. Akabinde onun çözüm önerilerini kullanarak içeriklerimi yeniden düzenledim. Ancak sorunun tam olarak çözüme kavuşmadığını fark edince, başka çözümler için araştırma yapmaya başladım. Sizlerle de bu araştırmalarım sonucunda uyguladığım çözüm yollarını paylaşıyor olacağım.

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Biliyorsunuz ki, yazılımcılar Blogger için çeşitli temalar kodluyor. İnternet üzerinde ücretsiz veya Premium temalarla karşılaşmışsınızdır muhakkak. Dışarıdan mükemmel görünseler de, teknik olarak birçok sorun çıkabiliyor. Özellikle her tema aynı olmayabilir ve Premium bir tema almış olsanız dahi temaya çok fazla müdahale edemeyebiliyorsunuz.

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O nedenle bu sorun, yani anasayfada yayınların görünmemesi, kullandığınız mevcut temadan da kaynaklı olabilir. Bu konuda temayı satın aldığınız kurum ile iletişime geçerek çözüm talep edebilirsiniz ya da benim sizlere vereceğim yöntemleri kullanarak sorunu çözüme kavuşturmayı deneyebilirsiniz. Çok da uzatmadan, madde madde açıklayarak çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

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Blogger Anasayfada Yayınlar Yüklenmiyor Sorunu Çözüm Önerileri

1.) Ana Sayfadaki Maksimum Yayın Sayısını Azaltın

Bu, ekip arkadaşımın sunduğu bir çözüm önerisiydi. Blogger sayfa boyutlarının artmasından dolayı, ana sayfada yayınların bazılarının gösterilemeyebileceği üzerinde durduk.

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Bu nedenle, özellikle blog kayıtları, yani bloğunuzun gövdesinde paylaşılan yayınların sayısını aza indirebilirseniz, ana sayfadaki fazla yükü kaldırmış olursunuz.

Blogger’da standart temaların dışında bir tema kullanıyor iseniz mutlaka içeriklerinizin farklı şekillerde görüntülenebileceği widgetlar bulunur. Bu nedenle, blog kayıtlarında “Son yazılar” kısmındaki içerikleri azaltabilirsiniz.

Bunun için, Blogger paneline giriş yapın ve bloğunuzun sol panelinden “Düzen” sekmesine tıklayın.

Akabinde, “Blog Kayıtları” kısmına tıklayın.

Son olarak, burada, ana sayfadaki yayın sayısını azaltın. 5 yerine, 2 yapın mesela…

2.) Yayın İçeriklerinizdeki Görsellerin Boyutlarını Küçültün

Yine ekip arkadaşım, Blogger’ın sayfalarda yayınları göstermemesinin sebebi olarak; içerikler içerisindeki görsellerin boyutunun fazla olabileceğini dile getirdi. Bu nedenle, eklemiş olduğum görsellerin boyutlarını küçülttüm.

Boyut küçültmekten kastım; fotoğrafın oranının küçülmesi değil burada, yanlış anlamayın kesinlikle. Bahsettiğim şey; fazla yer kaplayan görselin sıkıştırılarak yine aynı görünüme sahip olması ancak daha az yer kaplaması anlamına geliyor.

İnternet üzerinde, görsellerin boyutunu ücretsiz küçülten web siteleri mevcut. Bu yerlerden, görselleri otomatik olarak küçültüp Blogger’a ekleyebilirsiniz. Ancak iş yalnızca eklemekle bitmiyor, eklerken dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Görseli Blogger paneline eklerken, fark edersiniz ki görsel küçük bir boyutla ekleniyor. Bu görselin boyutunu düzenlemeniz daha uygun olur. Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz?

Öncelikle yazı paneline bir görsel ekleyin ve akabinde “Resim boyutu” ikonuna tıklayın.

Bu kısımda, boyutu küçültülmüş görselinizi, orijinal halini tercih ederek yeniden ayarlayın. Tercih tamamen sizin. Unutmayın! Görselinizi mutlaka oranlandırın; örneğin 630x335 gibi bir oran belirleyin, akabinde boyutunu küçültün ve Blogger paneline “ Orijinal ” haliyle görseli ekleyin. Bütün bu işlemleri yapmaz, oranı oldukça büyük bir görseli orijinal haliyle eklerseniz, resimlerin taştığını görebilirsiniz.

” haliyle görseli ekleyin. Bütün bu işlemleri yapmaz, oranı oldukça büyük bir görseli orijinal haliyle eklerseniz, resimlerin taştığını görebilirsiniz. Deneyerek, bloğunuz için uygun olan resim boyutunu seçin. Söylediğimiz gibi, tercih tamamen sizin. Bloğunuza, internet üzerinden veya bilgisayardan düzenlenmemiş bir görsel eklemeyin, mutlaka oranını ayarlayın ve boyutunu küçültün.

3.) Yayın İçeriklerinizdeki Olası Biçimlendirmeleri Temizleyin

Yayınların, etiketlerde ya da ana sayfada görünmemesinin sebeplerinden birisi de; içeriklerin, özellikle bir başka yerden kopyalayarak eklemiş iseniz, taşıdığı kalıntı kodlar olabilir. Bunun için, yazıları ya da içeriği Blogger paneline eklerken, Blogger’ın kendi özelliği olan, “Biçimlendirmeyi temizle” aracını kullanın.

İçeriğinizdeki kalıntı kodları tamamen temizler ve böylelikle Blogger’ın varsayılan ayarlarına göre içeriğiniz paylaşılmış olur, bu da yayınlarınızın ana sayfada veya etiket içerisinde eksiksiz görünmesini sağlayabilir. Denediğim çözüm yöntemlerinden birisi de budur. Peki, biçimlendirme temizleme nasıl yapılır?

Öncelikle Blogger yazı paneline düzenlemiş olduğunuz bir içeriğinizi ekleyin ve akabinde üst menüden “Üç nokta” bağlantısına tıklayın.

Burada, içeriğinizin tümünü işaretleyerek, “Biçimlendirmeyi temizle” aracına tıklayın.

Akabinde, içeriğinizdeki düzenlenmiş olan bütün özelliklerin gitmiş olduğunu göreceksiniz. İçeriğiniz, Blogger’ın varsayılan ayarlarına döndürülmüş olacak. Bu da, ana sayfada veya etiket içerisindeki yayınlarınızın görünmeme nedenine bir çözüm olabilir. Biçimlendirmeyi temizlendikten sonra geldiğimiz sonuç, aşağıdaki gibi olacaktır.

4.) Yayın İçeriklerine Atlama Aralığı Ekleme

Blogger’da ana sayfada ve etiketlerde yayınların görünmeme sebeplerinden birisi de, içeriğinizin çok uzun olmasından kaynaklanabilir. Uzun içerikler, özellikle ana sayfada yoğunluk oluşturabilir.

Eğer, standart bir tema kullanıyorsanız, içeriklerinizin tamamının görünmemesi için mutlaka bloğunuzun html kodlarına “Devamını Oku” eklentisi eklemeniz ve sitede görünen içeriğinizi kesmeniz gerekir. Kişiler, yalnızca içeriğe tıklayıp tamamını görebilir. Ancak bu bile bazen, bazı temalarda yeterli bir çözüm olmayabiliyor. Bunun için, denediğim ve olumlu sonuç aldığım, zaten Blogger’ın da bir nevi “Devamını Oku” görevi gördüğü “Atlama aralığı” özelliğinden bahsediyor olacağım.

Atlama aralığı, bloğunuzda yayınlarınızın içeriğine ekleyebileceğiniz bir özelliktir ve hangi kısma ekler iseniz, ana sayfada o kısımdan aşağısını göstermez. Yani, belirli bir noktada yazıyı keser ve kişi yalnızca yazıya tıkladığında içeriğin tamamına erişebilir. Bu özelliği kullanarak, yayın içeriklerinin ana sayfada ve etiketlerde görünmeme sorununa kesin bir çözüm getirdim.

Dikkat edin, kesin bir çözüm diyorum çünkü bu kısma kadar anlatmış olduğum çözümler tek başına yeterli olmadı. İçeriklerim çok uzun olduğu için, hemen görselden sonra atlama aralığı ekledim ve ana sayfada, etiket içerisinde görünmeyen tüm yayınlarım görünür hale geldi.

Eğer böyle bir sorun ile karşılaşırsanız, denemenizde yarar var diye düşünüyorum. Ancak şunu da hatırlatmamda fayda var: atlama aralığı ekle aracını her yazıya tek tek uygulamanız gerekiyor, bunu aklınızda bulundurun.

Öncelikle, Blogger yazı paneline gelelim ve eğer görsel eklediyseniz, görselden sonra bir boşluk bırakıp; akabinde üst menüden, “üç nokta” bağlantısına tıklayalım.

Devam edelim ve “Atlama aralığı ekle” özelliğine tıklayalım. Böylelikle, ana sayfada özeti görünen yayınımızın özetini kesmiş olacağız ve yayınların ana sayfaya uyguladığı yükü biraz azaltmış olacağız. Hem ana sayfada, hem de etiket içerisinde yayınlarımız görünür hale gelecek.

5.) Yayın İçeriğini Dikkatli Oluşturun

Gördüğümüz ve anladığımız sonuç şu ki; Blogger ile kalıcı ve iyi bir hedef için bir web sitesi oluşturuyor iseniz; içeriklerinizin yalın, sade ve kesinlikle çok fazla medya içermemesine dikkat etmeniz gerekiyor.

Boyutu küçültülmüş görseller, çok fazla dış bağlantı eklememe, eklenen metinlerin SEO kurallarına uyumlu olması gibi birçok etken, uzun bir yayın hayatı için önem arz ediyor. Özellikle Adsense vb. durumlar için de, bu gibi hususlar önemli olacaktır.

Bu içeriğimizde sizlerle, tamamen deneyimlerim sonucunda karşılaştığım; Blogger ana sayfada yayınlar görünmüyor sorunu ve uyguladığım çözümleri paylaştım. Yaşadığım sorun, yalnızca Blogger ana sayfada yayınlar görünmüyor sorunu değil idi; aynı zamanda etiket içerisinde de yayınların bir kısmının görünmediğini fark ettim ve sizlerle paylaştığım bütün çözüm yollarını denedikten sonra sorunu çözüme kavuşturdum. Dilerim sizler de, çözümleri uygulayarak böyle bir sorun yaşadı iseniz, sorununuzu çözebilirsiniz. Lütfen deneyimlerinizi bizlerle de paylaşın. Bu tür sorun yaşayan kişilere de rehberlik etmiş olacaksınız.