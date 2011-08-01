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Blogger'da Yorumlar için CAPTCHA Testi Nasıl Açılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:27 - Tarih: 29 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Blogger'da Yorumlar için CAPTCHA Testi Nasıl Açılır?İnternet gibi bir ekosistemde, karşıdaki kişinin gerçek bir insan olup olmadığını anlamak çok zor denilebilir. Örneğin yorum formlarında, bunun için güvenlik soruları olabiliyor. Blogger her ne kadar SPAM ile mücadele için iyi bir altyapı sağlasa da, yorum formuna CAPTCHA testi ekleyebilmeniz de mümkün kılınmıştır. Blogger'da yorumlar için CAPTCHA testi açmak için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımları inceleyelim o hâlde...

AYRICA: Blogger "robots.txt tarafından engellendi" Sorunu ve Çözümü

Blogger'da Yorumlar için CAPTCHA Testi Nasıl Açılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Blogger'da Yorumlar için CAPTCHA Testi Açmak 1

2) Ardından Yorumlar başlığı altında yer alan "Okuyucu yorumu captcha testi" adlı seçeneğe geliyoruz.

Blogger'da Yorumlar için CAPTCHA Testi Açmak 2

3) İlgili seçeneği aktive ederek işlemleri tamamlayabiliriz.

Blogger'da Yorumlar için CAPTCHA Testi Açmak 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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