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Blogger'da Kodu Yazı İçerisinde Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:45 - Tarih: 02 Ekim 2022 - Yorum: 0

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Blogger'da Kodu Yazı İçerisinde Gösterme Nasıl Yapılır?Blogger'daki eski temalarda "item" parametresi ile herhangi bir kodu, yalnızca yazı içerisinde gösterebilmek mümkündür. Ancak yeni nesil Blogger temalarında, yüksek olasılıkla ilgili parametre çalışmayacaktır. Lütfen endişe etmeyin, çünkü yeni nesil temalarda da çalışacak ilgili parametreler var. Aşağıdaki parametreler arasına dilediğiniz bir kodu veya herhangi bir metni eklemeniz durumunda, sadece yazı içerisinde görüntülenecektir.

AYRICA: Blogger'da Arama Sonuçlarındaki Yazı Sayısını Belirleyelim

Blogger'da Kodu Yazı İçerisinde Gösterme Nasıl Yapılır?

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Kod veya metin buraya gelecektir.
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  1. Yorum bulunmamaktadır.

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