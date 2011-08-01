Blogger ile ilgili faydalı ipuçlarına devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, blogger kodu yazı içerisinde göstermek ve blogger kodu sabit sayfalarda göstermek gibi konulara değinmiş idik. Bugün ise sizlerle, blogger kodu hata sayfalarında göstermek nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Eski Blogger temalarında "error_page" parametresi ile yapılan bu işlem, yeni nesil temalarda çalışmayabilir. Bu yüzden aşağıdaki kodları kullanarak ilgili yazıyı veya kodu sadece hata sayfalarında gösterebilirsiniz. Bilmeyenler için ise faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Blogger'da Yazı Başlıkları için Karakter Limiti Belirleyelim

Blogger'da Kodu Hata Sayfalarında Gösterme Nasıl Yapılır?