Blogger'daki yazı başlıkları için herhangi bir karakter sınırı yoktur. Bunu isterseniz, CSS ile (ellipsis) yapabilirsiniz. Fakat direkt Blogger parametreleri ile yazı başlıklarına karakter limiti eklemek istiyor iseniz, bunun da elbette yöntemi mevcut. Aşağıdaki adımları uygulayarak, olası HTML çakışmalarının da önüne geçecek şekilde, yazı başlıkları için karakter sınırı uygulayabilirsiniz. Böylelikle, karakter limiti aşıldığı zaman, yazı başlığının sonuna "..." şeklinde üç nokta eklenecektir.

AYRICA: Blogger'da Yan Yana Popüler Yayınlar Yapımı (Responsive)

Blogger'da Yazı Başlıkları için Karakter Limiti Belirleyelim

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<data:post.title/>

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kod ile değiştirin.

<b:eval expr='snippet(data:post.title.escaped, {length: 50})'/>

Not: Yukarıdaki kırmızı renkte olan sayı en az uygulanabilecek olan karakter sınırını ifade etmektedir. Dolayısı ile en az 50 karakter sınırı uygulayabilir veya bu sayıyı daha fazla artırmayı sağlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar...