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Blogger'da Kodu Sabit Sayfalarda Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 03 Ekim 2022 - Yorum: 0

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Blogger'da Kodu Sabit Sayfalarda Gösterme Nasıl Yapılır?Blogger Dersleri çerçevesinde bir önceki kaleme aldığımız içeriğimizde, blogger kodu yazı içerisinde göstermek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise sizlerle, blogger kodu sabit sayfalarda göstermek nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Eski temalarda "static_page" parametresi ile yapılan bu işlem, yeni nesil temalarda farklıdır. Bu yüzden, eğer yeni bir nesil bir blogger teması kullanıyorsanız, aşağıdaki kodu kullanarak, dilediğiniz herhangi bir metni veya kodu yalnızca sabit sayfalarda gösterebilirsiniz.

AYRICA: Blogger'da Yazı Tarih Formatı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger'da Kodu Sabit Sayfalarda Gösterme Nasıl Yapılır?

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Kod veya metin buraya gelecektir.
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