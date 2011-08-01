Windows 10 Görev Çubuğunda Haberler Alanını Gizleme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda, görev çubuğunda haberler alanı bulunur bilirsiniz. Farklı sitelerin güncel haberleri bu kısımda yer alır ve eğer siz bu durumdan rahatsız oluyor ve haberler alanını kapatmak istiyor iseniz, elbette bu mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde, Windows 10 görev çubuğunda haberler alanını gizleme - kapatma nasıl yapılır? sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Açıkçası bilgisayarı kullanırken, haberler alanının varlığı rahatsız edici olabilir. Bu alanı görev çubuğundan kaldırmak hem fazladan yer açacak hem de haberlerle ilgilenmiyor iseniz odağınızı dağıtmayacaktır.

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Windows 10 Görev Çubuğunda Haberler Alanı Gizleme

Öncelikle, bilgisayarınızın görev çubuğu üzerine gelip sağ tıklayın .

. Akabinde açılan listeden, “Haberler ve ilgi alanları” yazan kısmı bulun ve karşı penceresindeki, “Kapat” seçeneğini tercih edin. Hepsi bu kadar…

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Windows 10 görev çubuğunda haberler alanını gizleme - kapatma nasıl yapılır? bu konuda bilgi aktarımı sağlamış olduk. İlgili aksiyonu aldıktan sonra, bilgisayarınızın görev çubuğunda - sağ konumda bulunan haberler alanının kapanmış olduğunu göreceksiniz. Faydalı olmasını dileriz.