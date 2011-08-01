Bilgisayarda, herhangi bir dosya indirdikten sonra tekrar silmek istediğinizde, karşınıza silmek istediğiniz dosya ile ilgili “Klasör veya dosya, başka bir programda açık olduğundan bu işlem gerçekleştirilemez” gibi bir bildirim penceresi çıkıyor ve o dosyayı silemiyorsunuz. Bu, indirmiş olduğunuz dosyanın, arka planda başka bir uygulamada da açık olduğunu gösterir. Dosya veya klasörü silmemiz için, ilk önce açık olan diğer uygulamayı bulmalı ve kapatmalıyız. Bu içeriğimizde, dosya veya klasör kullanılıyor hatasına kesin çözüm olabilecek bir bilgiyi sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Bilgisayarda Dosya veya Klasör Kullanılıyor - Silinemiyor Hatası ve Çözümü

Öncelikle, bilgisayarın Windows + R tuşuna basarak, komut penceresini çalıştıralım ve akabinde, açılan pencereye resmon.exe yazalım, "Tamam" butonu ile onaylayalım.

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Bilgisayarımızda, Kaynak İzleyicisi sayfası açılacaktır, burada, üst menüden “CPU” sekmesini tercih edelim.

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CPU ekranında, “İlişkili Tanıtıcılar” alanına, silmek istediğimiz dosyanın adını yazmamız gerekiyor, yazalım ve akabinde çıkan sonuçlara bakalım.

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Silmek istediğimiz klasörü yazdığımızda, klasörün silinmesine izin vermeyen ve klasörü arka planda çalıştıran PID numaralı uygulama listelenecektir. Bu uygulama, siz klasörü ya da dosyanızı silmek istediğinizde, silinmesine izin vermeyen, “ Başka bir uygulamada kullanılıyor ” ibaresindeki uygulamadır.

” ibaresindeki uygulamadır. Uygulamayı silebilmek için üzerine gelip, sağ tık yapmanız, akabinde ise “İşlemi Sonlandır” butonu ile uygulamayı kapatmanız gerekir.

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Daha sonra, klasörü tekrar silmeyi denediğinizde, klasörünüz hiçbir sorun olmadan silinecektir. Hepsi bu kadar…

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Bilgisayarda sık sık karşılaştığımız, “dosya başka bir uygulama açık olduğundan silinemiyor hatası ve çözümü” hakkında, faydalı olmasını umduğumuz bir yazı hazırladık. Üçüncü taraf bir uygulamaya gerek kalmaksızın, Windows’un kaynak izleyicisini kullanarak, bu işlemi gerçekleştirebilmektesiniz.