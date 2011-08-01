Victor Hugo Kimdir? Hayatı, Şiirleri, Romanları

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı; "Victor Hugo Kimdir?" En büyük ve ünlü Fransız yazarlardan biri kabul edilen, romantik akımın lideri ve çok yönlü bir sanatçı olan Victor Hugo, 26 Şubat 1802'de Besançon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fransa'da ilk olarak şiirlerinden sonra da romanları ve tiyatro oyunlarından tanınan ünlü yazar, ülkesi dışında da "Sefiller" ve "Notre Dame'ın Kamburu" romanlarıyla tanınır.

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Siyasi karmaşıklığın olduğu bir dönemde çocukluğunu geçiren Victor Hugo, kralcı bir görüşe sahipken ilerleyen yaşlarında Cumhuriyetçiliği ve Özgür düşünceyi desteklemeye başladı. Cumhuriyet yanlısı siyasi görüşleri nedeniyle de sürgün dönemleri yaşadı.

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Ünlü yazarın "Bir İdam Mahkumunun Günlüğü" isimli ilk kurgu denemesi, Albert Camus, Charles Dickens ve Fyodor Dostoyevski gibi yazarlarda derin bir etki bırakmış ve 17 yıl gibi bir sürede tamamladığı ünlü romanı "Sefiller" için öncü olmuştur.

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Bunun yanı sıra 1831'de basılan Hugo'nun ilk romanı "Notre Dame'ın Kamburu" büyük başarı kazanmış ve Avrupa'daki diğer dillere de çevrilmiştir. Son zamanlarında da edebiyat ile uğraşan Victor Hugo, 1885 yılında ülkesinde hayata veda etmiştir.

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Victor Hugo'nun Bazı Şiirleri

Odlar ve Çeşitli Şiirler

Yeni Odlar

Odlar ve Baladlar

Sonbahar Yaprakları

Şafak Türküleri

Gönülden Sesler

Işınlar ve Gölgeler

Azaplar

Düşünceler

Sokak ve Orman Şarkıları

Korkunç Yıl

Büyük Baba Olma Sanatı

Victor Hugo Romanları

İzlanda Hanı

İdam Mahkûmunun Son Günü

Notre Dame’ın Kamburu

Sefiller

Deniz İşçileri

Gülen Adam

Doksan Üç İhtilâl

Victor Hugo Oyunları

Cromwell

Amy Robsart

Hernani

Kral Eğleniyor

Maria Tudor

Padova Tiranı Angelo

Derebeyler

Özgürlükte Tiyatro

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