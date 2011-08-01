Victor Hugo Kimdir? Hayatı, Şiirleri, Romanları

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı; "Victor Hugo Kimdir?" En büyük ve ünlü Fransız yazarlardan biri kabul edilen, romantik akımın lideri ve çok yönlü bir sanatçı olan Victor Hugo, 26 Şubat 1802'de Besançon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fransa'da ilk olarak şiirlerinden sonra da romanları ve tiyatro oyunlarından tanınan ünlü yazar, ülkesi dışında da "Sefiller" ve "Notre Dame'ın Kamburu" romanlarıyla tanınır.
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Siyasi karmaşıklığın olduğu bir dönemde çocukluğunu geçiren Victor Hugo, kralcı bir görüşe sahipken ilerleyen yaşlarında Cumhuriyetçiliği ve Özgür düşünceyi desteklemeye başladı. Cumhuriyet yanlısı siyasi görüşleri nedeniyle de sürgün dönemleri yaşadı.
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Ünlü yazarın "Bir İdam Mahkumunun Günlüğü" isimli ilk kurgu denemesi, Albert Camus, Charles Dickens ve Fyodor Dostoyevski gibi yazarlarda derin bir etki bırakmış ve 17 yıl gibi bir sürede tamamladığı ünlü romanı "Sefiller" için öncü olmuştur.
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Bunun yanı sıra 1831'de basılan Hugo'nun ilk romanı "Notre Dame'ın Kamburu" büyük başarı kazanmış ve Avrupa'daki diğer dillere de çevrilmiştir. Son zamanlarında da edebiyat ile uğraşan Victor Hugo, 1885 yılında ülkesinde hayata veda etmiştir.
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Victor Hugo'nun Bazı Şiirleri
- Odlar ve Çeşitli Şiirler
- Yeni Odlar
- Odlar ve Baladlar
- Sonbahar Yaprakları
- Şafak Türküleri
- Gönülden Sesler
- Işınlar ve Gölgeler
- Azaplar
- Düşünceler
- Sokak ve Orman Şarkıları
- Korkunç Yıl
- Büyük Baba Olma Sanatı
Victor Hugo Romanları
- İzlanda Hanı
- İdam Mahkûmunun Son Günü
- Notre Dame’ın Kamburu
- Sefiller
- Deniz İşçileri
- Gülen Adam
- Doksan Üç İhtilâl
- Victor Hugo Oyunları
- Cromwell
- Amy Robsart
- Hernani
- Kral Eğleniyor
- Maria Tudor
- Padova Tiranı Angelo
- Derebeyler
- Özgürlükte Tiyatro
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