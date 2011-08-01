Ümit Önal Kimdir? Hayatı - Biyografisi

Kimdir kategorisinde bugünkü yazımız "Ümit Önal kimdir?" 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ümit Önal, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1995 senesinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

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Kendine inanan bir şekilde gelişimi için çalışmalarını sürdürerek, ilk meslek hayatına ajanslarda başlamış ve sonrasında da reklam, içerik ve prodüksiyon alanlarında TGRT ve Kanal 7 gibi medya kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görevlerini yerine getirmiştir. Evli ve iki kız babası olan Önal, müzik dinlemeyi ve sinemaya gitmeyi oldukça seviyor.

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Ümit Önal Kimdir?

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Ümit Önal iş hayatı konusunda da yükselerek devam etmiştir. 2005-2006 yılları arasında ticari organizasyonlar ve eğitim sektöründe müdürlükler yapan Ümit Önal, 2007 tarihinde Turkuvaz Grubuna katılarak, ilk başlangıçta ATV Genel Müdürü, sonrasında da grup bünyesinde yer alan tüm markalar için Reklam Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.

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2014-2015 yılları arasında Ciner Yayın Holding bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalı Show TV'ye geçiş yapan ve Genel Müdürlük görevini üstlenen Önal, 2015-2016 arasında da Digitürk Genel Müdürü görevini üstlenmiştir. Ayrıca TMSF süreci yani şirketin el değiştirmesinde de aktif rol oynamıştır.

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Aralık 2016 ve Aralık 2018 tarihleri arasında da Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış olan Ümit Önal, Aralık 2018'den itibaren de Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir. Ayrıca vekaleten olarak da Satış Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunu üstlenmiştir.

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Ayrıca Televizyon İzleme ve Araştırmaları şirketinde başkanlık yaparak, aynı kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmekte ve Televizyon Yayıncıları Derneği Komite Başkanlığını yürütmektedir.

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