Tom Robbins Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Tom Robbins Kimdir?" 22 Temmuz 1936 yılında Kuzey Karolina, ABD'de dünyaya gelen Amerikalı roman ve kısa hikaye yazarı Tom Robbins, 1954 yılında Lee Üniversitesi'nde gazeticilik öğrenimini görürken, disiplin suçları işlediğinden dolayı öğrenci birliğinden çıkarıldı ve bu nedenle de okulu terk etti.

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1957 - 1959 yıllarında askerlik görevi için Amerika Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Aynı dönemlerde de şiire başladı. 1960 yılında Richmond Enstitüsü'nde sanat bölümünü okudu ve üniversite gazetesinde editörlük yaptı. Ardından yüksek lisans olarak Washington Üniversitesi'nin Uzak Doğu Çalışmaları bölümünü bitirdi.

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1971 yılında ilk romanı olan "Dur Bir Mola Ver"i yayınlayan Tom Robbins, 1976'da yayınladığı ikinci romanı "Kovboy Kızlar da Hüzünlenir" ile büyük ilgi gördü ve ünü yükseldi.

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Romanlarında "her şeye rağmen mutluluk" düşüncesine odaklanan ve hikayelerindeki anlatımlarda zıt ifadeleri, ara sözleri sıklıkla kullanan ünlü yazar, 35 yıllık edebi kariyeri boyunca sekiz adet roman, birçok şiir ve kısa hikaye yayınladı. Ayrıca yazar, 1997 yılında Altın Şemsiye ödülünü kazanmıştır.

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Tom Robbins Kitapları

Dur Bir Mola Ver (1971/1997)

Kovboy Kızlar da Hüzünlenir (1976)

Ağaçkakan (1980/1999)

Parfümün Dansı (1984/1995)

Sıska Bacaklar (1990)

Sirius'tan Gelen Kurbağa (1994/2001)

Sıcak Ülkelerden Dönen Vahşi Sakatlar(2000)

Villa Meçhul (2003)

Geriye Uçan Yaban Ördekleri (2005)

B, Bira (2009)

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