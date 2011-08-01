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Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:10 - Tarih: 03 Nisan 2021 - Yorum: 0

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Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?Telegram'a yönelik olarak faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriklerimizde, otomatik oynatma kapatmak ve yazı boyutu değiştirme gibi konu başlıklarının yanı sıra, koyu mod açmak ve kullanıcı adı ekleme gibi ipuçlarına da yer vermiştik. Bugün ise, Telegram son görülme kapatmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Hesabınızın son görülmesini hiç kimsenin bilmesini istemiyorsanız, aşağıdaki adımlar doğrultusunda, ilgili özelliği tamamen kapatmayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Telegram Hakkında Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Gizlilik ve Güvenlik bölümüne giriş yapalım.

Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Son Görülme adlı bölüme girelim.

Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Açılan sayfadaki Hiç kimse adlı seçeneği seçebiliriz.

Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizler için, Telegram ile ilgili olarak, son görülmeyi kapatma nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Gizlilik açısından bu konuya önem veriyorsanız, yukarıdaki adımlar doğrultusunda, Telegram son görülmeyi kapatma yönünde aksiyon alabilirsiniz.


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