Telegram ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, Telegram kullanıcı adı ekleme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise, Telegram koyu mod açma nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Dilerseniz siz de, Telegram kullanır iken gözlerinizin yorulmaması için, koyu modu aktif etmek isteyebilirsiniz. Telegram koyu mod açmak için, hesabınıza giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Telegram Hakkında Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Telegram Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından ise Görünüm adlı bölüme giriş yapalım.

3) Gece Vurgusu adlı seçeneği seçmemiz yeterli olacaktır.

Bu içeriğimizde sizler için, Telegram koyu mod açmak nasıl oluyor, bu konu üzerine bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Akşamları gözlerinizi yormamak adına, Telegram koyu modu açmak için, yukarıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.