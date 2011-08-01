Telegram ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, profil fotoğrafı değiştirme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Telegram hakkında bilgisi ekleme nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi veriyor olacağız. Telegram'da kendinizi daha iyi ifade edebilmeniz için, hakkınızda kısa bir bilgiyi, bu bölüme ekleyebilirsiniz. Bu yaşınız olabilir veya mesleğiniz de olabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise, Telegram'a giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Telegram Hakkında Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bölümüne giriş yapalım.

2) Sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklıyoruz.

3) Hakkında adlı kutucuğu dilediğiniz gibi doldurun.

4) Sağ üstte yer alan Tamam bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için Telegram hakkında bilgisi değiştirmek ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Telegram'da hakkında bilgisi ekleyerek, hesabınızı kendinize özel ve daha kişisel bir hâle getirebileceğinizin altını çizmek isteriz.