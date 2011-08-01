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Telegram Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:05 - Tarih: 27 Mart 2021 - Yorum: 0

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Telegram Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Telegram ile ilgili olarak faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizler için, Telegram profil fotoğrafı değiştirme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Telegram'a ilk kayıt olduğunuzda, hesabınızı kişisel bir hâle getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, Telegram profil resmi değiştirme konusu önem kazanıyor. Bu yönde işlem yapmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Telegram Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Telegram Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklayalım.

Telegram Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Profil resmine tıklayarak, yeni bir fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Telegram Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Telegram profil resmi değiştirmek hakkında bilgi vermeye çalıştık sizler için. Profilinizi kendinize özel kılmak için, profil fotoğrafınızı güncelleyerek, hesabınızı daha kişisel bir hâle getirebileceğinizi hatırlatalım.


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