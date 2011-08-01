Telegram ile ilgili olarak faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizler için, Telegram profil fotoğrafı değiştirme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Telegram'a ilk kayıt olduğunuzda, hesabınızı kişisel bir hâle getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, Telegram profil resmi değiştirme konusu önem kazanıyor. Bu yönde işlem yapmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Telegram Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklayalım.

3) Profil resmine tıklayarak, yeni bir fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, Telegram profil resmi değiştirmek hakkında bilgi vermeye çalıştık sizler için. Profilinizi kendinize özel kılmak için, profil fotoğrafınızı güncelleyerek, hesabınızı daha kişisel bir hâle getirebileceğinizi hatırlatalım.