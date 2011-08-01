Ülkemizde kullanımı oldukça yaygınlaşan Telegram mesajlaşma uygulaması ile ilgili çok faydalı ipuçları aktarıyor olacağız sizler için. Bugün ise, Telegram isim değiştirme nasıl yapılır, bu konuya eğilelim. Kayıt olurken kullandığınız isim bilgisini, daha sonra çeşitli nedenlerden ötürü güncellemek isteyebilirsiniz. Telegram ad değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Telegram'a giriş yapıyoruz.

2) Ardından Ayarlar butonuna tıklayalım.

3) Sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklıyoruz.

4) İlgili kutucuklardaki isim bilgilerini güncelleyebiliriz.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, Telegram ad değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermeye çalıştık. Telegram isim bilgisini güncellemek istiyorsanız, yukarıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Bir sonraki Telegram içeriğimizde görüşmek dileği ile...