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Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 26 Mart 2021 - Yorum: 0

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Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?Ülkemizde kullanımı oldukça yaygınlaşan Telegram mesajlaşma uygulaması ile ilgili çok faydalı ipuçları aktarıyor olacağız sizler için. Bugün ise, Telegram isim değiştirme nasıl yapılır, bu konuya eğilelim. Kayıt olurken kullandığınız isim bilgisini, daha sonra çeşitli nedenlerden ötürü güncellemek isteyebilirsiniz. Telegram ad değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Telegram Nedir? Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Telegram'a giriş yapıyoruz.

Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Ayarlar butonuna tıklayalım.

Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklıyoruz.

Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) İlgili kutucuklardaki isim bilgilerini güncelleyebiliriz.

Telegram İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, Telegram ad değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermeye çalıştık. Telegram isim bilgisini güncellemek istiyorsanız, yukarıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Bir sonraki Telegram içeriğimizde görüşmek dileği ile...


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