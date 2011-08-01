Telegram nedir sorusunun hiç kullanmayanlar tarafından sorulması oldukça olası. Dolayısı ile Telegram'ı, güvenli ve reklâmsız bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak tanımlayabiliriz. İlk olarak ise VKontakte'den tanıdığımız Rus programcı Pavel Durov tarafından geliştirilmiş olup, hem mobil (Android ve iOS v.b.) hem de masaüstü plâtformları için (Windows, OS X ve Linux) geliştirilmektedir.

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Güvenlik açısından oldukça farklı bir kulvarda yer alan Telegram'ın bilinene göre, bu zamana kadar veri paylaşımı konusunda oldukça sıkı olduğu ve hiçbir hükümet ile de veri paylaşımında bulunmadığı dile getirilebilir. Ayrıca, güvenlik için geçmişte yapılan bazı yarışmalarda, sistemi kırabilen bir hacker ile de karşılaşılmamıştır. Telegram özellikleri olarak ise, sesli arama özelliği ve görüntülü arama desteğinin yanı sıra, dosya paylaşımı ve gizli sohbet imkânları da dile getirilebilir.

Telegram Nedir? Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Ücretsiz ve tamamen reklâmsız bir kullanım imkânı sağlaması ise, günümüzde oldukça fazla tercih edilmesini beraberinde getirmektedir. 2013 senesinden beri aralıksız olarak geliştirilen Telegram'ı denemek istiyorsanız, Telegram resmi web sayfasına giderek, indirme bağlantılarına ulaşabilir ve uygun gördüğünüz plâtformunuza kurulum sağlayabilirsiniz.