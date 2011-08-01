Telegram'da diğer kullanıcılar size ait profili, hesabınıza kayıtlı olan numaranız doğrultusunda bulabilirler. Ancak bunu kolaylaştırmak için, Telegram kullanıcı adı ekleme mümkün kılınmıştır. Böylelikle, diğer kullanıcılar sizi kullanıcı adınız doğrultusunda bulabileceklerdir. Telegram kullanıcı adı eklemek için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Telegram Hakkında Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklayalım.

3) Kullanıcı adı bölüme giriş yapalım.

4) Dilediğimiz bir kullanıcı adını kutucuğa yazalım.

5) Sağ üstteki Tamam bağlantısına tıklayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram kullanıcı adı kullanmak için gerekli olan adımları paylaştık. Böylelikle, daha kolay ve hızlı ulaşılabilir olmak ve akılda kalıcı bir kullanıcı adı belirlemek için, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.