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Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 08:50 - Tarih: 29 Mart 2021 - Yorum: 0

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Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?Telegram'da diğer kullanıcılar size ait profili, hesabınıza kayıtlı olan numaranız doğrultusunda bulabilirler. Ancak bunu kolaylaştırmak için, Telegram kullanıcı adı ekleme mümkün kılınmıştır. Böylelikle, diğer kullanıcılar sizi kullanıcı adınız doğrultusunda bulabileceklerdir. Telegram kullanıcı adı eklemek için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Telegram Hakkında Bilgisi Ekleme Nasıl Yapılır?

Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Ardından sağ üstteki Düzenle bağlantısına tıklayalım.

Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Kullanıcı adı bölüme giriş yapalım.

Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

4) Dilediğimiz bir kullanıcı adını kutucuğa yazalım.

Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

5) Sağ üstteki Tamam bağlantısına tıklayabiliriz.

Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram kullanıcı adı kullanmak için gerekli olan adımları paylaştık. Böylelikle, daha kolay ve hızlı ulaşılabilir olmak ve akılda kalıcı bir kullanıcı adı belirlemek için, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.


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