Telegram için paylaştığımız içeriklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yöndeki bir önceki içeriğimizde ise, Telegram koyu mod açmak ile ilgili adımları paylaşmıştık. Şimdi ise, Telegram yazı boyutu değiştirme hakkında bilgi veriyor olacağız. Telegram'daki mevcut yazı boyutu sizin için küçük ise, bunu değiştirebilirsiniz. Telegram yazı boyutu değiştirmek için ise giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Telegram Kullanıcı Adı Ekleme Nasıl Yapılır?

Telegram Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından Görünüm adlı bölüme giriş yapalım.

3) Yazı Boyutu adlı skalayı değiştirerek, yazı boyutunu değiştirebiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, Telegram yazı boyutunu değiştirmek üzerine bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Dilerseniz siz de, yukarıdaki adımlar doğrultusunda, Telegram hesabınız için yazı boyutunu değiştirebilirsiniz.