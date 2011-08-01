Telegram'da default olarak GIF'ler ve videolar otomatik olarak oynatılmaktadır. Ancak dilerseniz, Telegram otomatik oynatma kapatmak mümkün kılınmıştır. Telegram'da GIF ve Video gibi medya ögelerinin otomatik olarak oynatılmamasını istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde, siz tekrar aktif edene kadar, ilgili medya ögeleri otomatik olarak çalışmayacaktır.

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Telegram Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayalım.

2) Veri ve Depolama adlı bölüme giriş yapalım.

3) Otomatik Medya Oynatma seçeneklerini kapalı konuma getirelim.

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram otomatik oynatmayı kapatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Yukarıdaki adımları izleyerek siz de, normalde aktif olan otomatik oynatma özelliğini, deaktif konuma getirebilirsiniz.