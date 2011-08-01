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Telegram Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 02 Nisan 2021 - Yorum: 0

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Telegram Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?Telegram'da default olarak GIF'ler ve videolar otomatik olarak oynatılmaktadır. Ancak dilerseniz, Telegram otomatik oynatma kapatmak mümkün kılınmıştır. Telegram'da GIF ve Video gibi medya ögelerinin otomatik olarak oynatılmamasını istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde, siz tekrar aktif edene kadar, ilgili medya ögeleri otomatik olarak çalışmayacaktır.

AYRICA: Telegram Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Telegram Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayalım.

Telegram Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Veri ve Depolama adlı bölüme giriş yapalım.

Telegram Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Otomatik Medya Oynatma seçeneklerini kapalı konuma getirelim.

Telegram Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram otomatik oynatmayı kapatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Yukarıdaki adımları izleyerek siz de, normalde aktif olan otomatik oynatma özelliğini, deaktif konuma getirebilirsiniz.


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