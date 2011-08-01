Telegram ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde sizler için, Telegram dil değiştirme ve Telegram tüm oturumları sonlandırma gibi konuların yanı sıra, son görülme kapatmak ve otomatik oynatma kapatma yönünde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise, Telegram güncelleme denetleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulama güvenliği için, düzenli olarak güncellemeleri yapmanızda fayda var. Telegram güncelleme denetlemek için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

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Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından Güncelle adlı bölüme girelim.

3) Güncellemeleri Denetle bağlantısına tıklayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram güncellemek için yapılması gerekenleri paylaşmış olduk. Telegram kullanırken, mevcut güvenlik ve gizliliğiniz için, gelen güncellemeleri düzenli olarak yapmanız oldukça önemlidir. Bu bağlamda ise, yukarıdaki adımları izleyerek, ilgili güncellemeleri denetleyebilirsiniz.