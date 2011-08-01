Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:50 - Tarih: 06 Nisan 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?Telegram ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde sizler için, Telegram dil değiştirme ve Telegram tüm oturumları sonlandırma gibi konuların yanı sıra, son görülme kapatmak ve otomatik oynatma kapatma yönünde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise, Telegram güncelleme denetleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulama güvenliği için, düzenli olarak güncellemeleri yapmanızda fayda var. Telegram güncelleme denetlemek için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Telegram Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Güncelle adlı bölüme girelim.

Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

3) Güncellemeleri Denetle bağlantısına tıklayabiliriz.

Telegram Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram güncellemek için yapılması gerekenleri paylaşmış olduk. Telegram kullanırken, mevcut güvenlik ve gizliliğiniz için, gelen güncellemeleri düzenli olarak yapmanız oldukça önemlidir. Bu bağlamda ise, yukarıdaki adımları izleyerek, ilgili güncellemeleri denetleyebilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık