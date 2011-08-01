Telegram'a yönelik olarak kaleme aldığımız içeriklerimize ara vermeden, siz değerli takipçilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde, Telegram tüm oturumları sonlandırma nasıl oluyor, bu yöndeki ilgili adımları incelemiştik. Bugün ise, Telegram dil değiştirmek nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Telegram'daki mevcut diller arasında geçiş yapmak için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

Telegram Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayalım.

2) Ardından ise Dil adlı bölüme giriş yapalım.

3) Mevcut dillerden dilediğimizin üzerine tıklayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, Telegram dil değiştirme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Türkçe dışında Telegram'ı farklı bir dil ile kullanmak için, yukarıdaki basit adımları izleyebilmektesiniz. Tüm işlemler işte bu kadar kolay...