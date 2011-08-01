Telegram ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde son görülme kapatmak ve otomatik oynatma kapatma gibi konu başlıklarına yer vermiştik. Şimdi ise, Telegram tüm oturumları sonlandırma nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Güvenliğiniz için, diğer cihazlarınızdaki aktif olan tüm oturumlarınızı kapatmanız, sadece bir tıklama ile mümkün kılınmıştır. Telegram tüm oturumları kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?

1) İlk olarak Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından Etkin Oturumlar adlı bölüme giriş yapalım.

3) Açılan sayfadaki Diğer tüm oturumları sonlandır bağlantısına tıklıyoruz.

4) Açılan penceredeki Tamam butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram tüm oturumları sonlandırma nasıl oluyor, bu yöndeki adımları paylaştık. Güvenliğiniz için, diğer cihazlarınız ile oturum açtıktan sonra, dilediğiniz zaman, aktif cihazınız haricinde, diğer tüm cihazlardan yukarıdaki adımlar doğrultusunda çıkış yapabilmektesiniz.