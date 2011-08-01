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Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 04 Nisan 2021 - Yorum: 0

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Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?Telegram ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde son görülme kapatmak ve otomatik oynatma kapatma gibi konu başlıklarına yer vermiştik. Şimdi ise, Telegram tüm oturumları sonlandırma nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Güvenliğiniz için, diğer cihazlarınızdaki aktif olan tüm oturumlarınızı kapatmanız, sadece bir tıklama ile mümkün kılınmıştır. Telegram tüm oturumları kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Telegram Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?

1) İlk olarak Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?

2) Ardından Etkin Oturumlar adlı bölüme giriş yapalım.

Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?

3) Açılan sayfadaki Diğer tüm oturumları sonlandır bağlantısına tıklıyoruz.

Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?

4) Açılan penceredeki Tamam butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Telegram Tüm Oturumları Sonlandırma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Telegram tüm oturumları sonlandırma nasıl oluyor, bu yöndeki adımları paylaştık. Güvenliğiniz için, diğer cihazlarınız ile oturum açtıktan sonra, dilediğiniz zaman, aktif cihazınız haricinde, diğer tüm cihazlardan yukarıdaki adımlar doğrultusunda çıkış yapabilmektesiniz.


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