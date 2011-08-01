Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız; "Reşat Nuri Güntekin Kimdir?" 25 Kasım 1889'da İstanbul'da dünyaya gelen Reşat Nuri Güntekin, roman, öykü ve oyun yazarıdır. Emekli binbaşı Dr. Nuri Bey ile Lütfiye Hanımın oğlu olan ünlü yazar, babasının mesleğinden dolayı çok il gezmiş ve Anadolu insanını yakından görüp, iyi bir gözlemci olma yeteneği ile de eserlerinde Anadolu'daki yaşamı ve toplumsal sorunları ele almıştır.
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İstanbul'da Saint Joseph Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra yüksek öğrenimini Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde tamamladı ve ardından 5 yıl süreyle Bursa ve İstanbul'da çeşitli okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmeni ve müdür olarak görev yaptı.
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1917 yılında Diken dergisinde yayımlanan “Eski Ahbap” adlı uzun öyküsüyle ile yazı hayatına başlayan ve zaman gazetesinde tiyatro eleştirmenliği yapan ünlü yazar, şöhretini Vakit gazetesinde yayımladığı "Çalıkuşu" adlı romanıyla kazanmıştır.
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Yirminci yüzyılın en önemli romancılarından olan Reşat Nuri Güntekin, 7 Aralık 1956'da yaşamını yitirmiştir.
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Reşat Nuri Güntekin Romanları
- Gizli El
- Çalıkuşu
- Damga
- Dudaktan Kalbe
- Akşam Güneşi
- Bir Kadın Düşmanı
- Yeşil Gece
- Acımak
- Yaprak Dökümü
- Kızılcık Dalları
- Gökyüzü
- Eski Hastalık
- Ateş Gecesi
- Değirmen
- Miskinler Tekkesi
- Harabelerin Çiçeği
- Sönmüş Yıldızlar
- Kan Davası
- Son Sığınak
- Kavak Yelleri
Reşat Nuri Güntekin Öyküleri
- Roçild Bey
- Eski Ahbap
- Sönmüş Yıldızlar
- Tanrı Misafiri
- Leyla ile Mecnun
- Olağan İşler
- Aşk Mektupları
Reşat Nuri Güntekin Oyunları
- Hançer
- Eski Rüya
- Ümidin Güneşi
- Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri (üç oyun)
- Taş Parçası
- Yeşil Gece
- İstiklâl
- Hülleci
- Yaprak Dökümü
- Eski Şarkı
- Balıkesir Muhasebecisi
- Tanrıdağı Ziyafeti
- Bir Köy Öğretmeni
- Çalıkuşu
- Kavak Yelleri
- Gezi
- Anadolu Notları
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