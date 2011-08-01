Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız; "Reşat Nuri Güntekin Kimdir?" 25 Kasım 1889'da İstanbul'da dünyaya gelen Reşat Nuri Güntekin, roman, öykü ve oyun yazarıdır. Emekli binbaşı Dr. Nuri Bey ile Lütfiye Hanımın oğlu olan ünlü yazar, babasının mesleğinden dolayı çok il gezmiş ve Anadolu insanını yakından görüp, iyi bir gözlemci olma yeteneği ile de eserlerinde Anadolu'daki yaşamı ve toplumsal sorunları ele almıştır.

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İstanbul'da Saint Joseph Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra yüksek öğrenimini Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde tamamladı ve ardından 5 yıl süreyle Bursa ve İstanbul'da çeşitli okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmeni ve müdür olarak görev yaptı.

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1917 yılında Diken dergisinde yayımlanan “Eski Ahbap” adlı uzun öyküsüyle ile yazı hayatına başlayan ve zaman gazetesinde tiyatro eleştirmenliği yapan ünlü yazar, şöhretini Vakit gazetesinde yayımladığı "Çalıkuşu" adlı romanıyla kazanmıştır.

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Yirminci yüzyılın en önemli romancılarından olan Reşat Nuri Güntekin, 7 Aralık 1956'da yaşamını yitirmiştir.

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Reşat Nuri Güntekin Romanları

Gizli El

Çalıkuşu

Damga

Dudaktan Kalbe

Akşam Güneşi

Bir Kadın Düşmanı

Yeşil Gece

Acımak

Yaprak Dökümü

Kızılcık Dalları

Gökyüzü

Eski Hastalık

Ateş Gecesi

Değirmen

Miskinler Tekkesi

Harabelerin Çiçeği

Sönmüş Yıldızlar

Kan Davası

Son Sığınak

Kavak Yelleri

Reşat Nuri Güntekin Öyküleri

Roçild Bey

Eski Ahbap

Sönmüş Yıldızlar

Tanrı Misafiri

Leyla ile Mecnun

Olağan İşler

Aşk Mektupları

Reşat Nuri Güntekin Oyunları

Hançer

Eski Rüya

Ümidin Güneşi

Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri (üç oyun)

Taş Parçası

Yeşil Gece

İstiklâl

Hülleci

Yaprak Dökümü

Eski Şarkı

Balıkesir Muhasebecisi

Tanrıdağı Ziyafeti

Bir Köy Öğretmeni

Çalıkuşu

Kavak Yelleri

Gezi

Anadolu Notları

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