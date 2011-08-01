Pirinç Suyu Toniği Tarifi ve Faydaları

Çok eski yıllardan beri Asyalı kadınların güzellik ve cilt bakımı için sıklıkla kullandıkları pirinç, içeriğindeki B6, kalsiyum, demir, E ve K vitaminleri ile cildimiz için oldukça sağlıklıdır. Ülkemizde de yemek olarak (pilavlar ve dolmalarda) bolca tüketilen pirinç, özellikle son yıllarda Kore güzellik rutinlerinin popüler olması ile birlikte insanların sıkça tercih ettiği ve araştırdığı bir içerik olmuştur. Biz de bu yazımızda sizler için "pirinç suyu toniği faydaları" konusunu ve evinizde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz pratik bir "pirinç suyu toniği nasıl yapılır?" hakkında bilgiler vereceğiz.

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Pirinç Suyu Toniği Faydaları

Pirinç içeriği nedeniyle Koreli ve diğer Asyalı kadınların özellikle cilt beyazlatmada kullandığı en önemli üründür.

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Pirinç suları ya da pirinçten hazırlanan maske ve tonikler cildinizi beyazlatırken aynı zamanda düzenli ve uzun süreli kullanımda cilt lekelerinizi açar ve daha parlak bir cilt görünümüne kavuşmanızda sizlere yardımcı olur.

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Son zamanlarda sosyal medyada görmüş olduğunuz Uzak Doğulu kadınlar bembeyaz ve parlak ciltlerini işte bu pirinç içeren ürünlere borçlu. Pirinç suyu cilt tonunu açmanın dışında, kırışıkları önlerken siyah nokta ve sivilce oluşumunu da azaltır.

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Pirinç Suyu Toniği Tarifi:

1 çay bardağı pirinci 1 kez yıkayıp sudan geçirdikten sonra süzün.

2 çay bardağı kaynar suyu bu pirinçlerin üzerine döktükten sonra 3 saat kadar pirinçleri suda bekletin.

Eğer mümkünse bir dövecek yardımı ile 3 saat sonra pirinçleri dövün ve süzün.

Süzdüğünüz bu suyu bir şişeye koyup buzdolabında bekleterek tonik olarak kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Yaptığınız bu karışım hiçbir koruyucu içermediğinden ötürü en fazla 3 - 4 gün kadar dayanabilir bu nedenle karışımı 3 gün sonra kullanmayı bırakarak yenisini yapmalısınız. Toniği cildinize sürmeden önce bileğinize sürerek 10 dakika bekleyin. Herhangi bir kızarıklık görürseniz, toniğe alerjiniz var demektir. Bu nedenle toniği kullanmayın.

Pirinç suyu toniği tarifi hazırlamak bu kadar kolay. Pirinç suyu faydaları hakkında bilgi edindikten sonra denemeye düşünebilirsiniz. Böyle bir deneme yaptıysanız, düşüncelerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.

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