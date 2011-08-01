PhotoScape ile ilgili önemli içeriklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise, PhotoScape resme dalga efekti verme nasıl yapılır? adım adım sizlere göstermek istiyoruz. PhotoScape, ücretsiz resim düzenleme uygulamasıdır ve kullanımı oldukça pratiktir, gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

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PhotoScape Resme Dalga Efekti Verme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve akabinde “Düzenleyici” bağlantısına tıklayalım.

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AYRICA: PhotoScape Resim Parlaklaştırma Nasıl Yapılır?

Uygulamada, bilgisayardan bir resim seçelim ve akabinde “dalga efekti” vermek için alt menüden “Filtre” özelliğine tıklayalım.

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Filtre menüsüyle açılan pencerede “Bükme” yazan kısma gelelim ve karşı penceresinde açılan “Dalga” seçeneğini tercih edelim.

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Seçim sonrasında, dalga efektinin görsel üzerine eklendiğini göreceksiniz. Dalga boyutunu ve çokluğunu yine aşağıdaki menüden ayarlayabilirsiniz, hepsi bu kadar…

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PhotoScape resme dalga efekti verme nasıl yapılır? bu yazımızda sizlerle takip edeceğiniz adımları paylaştık. Sizler de PhotoScape ile ücretsiz bir şekilde resim düzenleyebilirsiniz, faydasını göreceksiniz.