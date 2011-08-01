Paulo Coelho Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için bugünkü yazımız; "Paulo Coelho Kimdir?" Yazarlığa başlamadan önce ülkesinde şarkı sözü yazarı olan Paulo Coelho, 14 Ağustos 1947 yılında Rio de Janerio-Brezilya'da doğdu. 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya şehrinin Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yapan yazar, bunu "Hac" adlı kitabında anlattı.

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1988 yılında kaleme aldığı "Simyacı" kitabı, 42 ülkede 26 dile çevrilerek yayınlanmış ve kendisini tüm dünyada tanınan bir yazar konumuna getirmiştir.

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Yazdığı kitaplar ile büyük gelirler elde eden ve bu sayede ülkesinde yaşlılara ve yoksul çocuklara yardım eden Paulo Coelho Enstitüsü'nü kuran ünlü yazar, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar Programı'nda danışmanlık yapmasının yanı sıra İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın da yönetim kurulundadır.

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Ayrıca pek çok saygın ödülün sahibi olan ve 2002'de Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edilen Paulo Coelho, halen Rio de Janerio'da yaşamaktadır.

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Paulo Coelho Kitapları

Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım

Simyacı

Hac

Beşinci Dağ

Veronika Ölmek İstiyor

Şeytan ve Genç Kadın

Işığın Savaşçısının El Kitabı

On Bir Dakika

Zahir

Portobello Cadısı

Kazanan Yalnızdır

Brida

Elif

Akra'da Bulunan Elyazması

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