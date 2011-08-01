Ömer Seyfettin Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Ömer Seyfettin Kimdir?" Türk edebiyatının önde gelen hikayecilerinden ve Türkiye kısa hikâyeciliğinin kurucu ismi olan Ömer Seyfettin, 11 Mart 1884 yılında Gönen, Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Ünlü yazar, çocukluk döneminde babasının görevi dolayısıyla eğitim hayatı boyunca sürekli yaşadıkları yeri değiştirmek zorunda kalmıştır.
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Kısa ömrüne pek çok eser sığdıran ve Türkçe'de sadeleşmenin savunucusu olan ünlü yazar, eğitim hayatından sonra 1906'da İzmir Jandarma Okuluna öğretmen olarak atandı.
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Yazılarında halkın konuştuğu dili kullanması, Arapça - Farsçayı kullanmaktan kaçınması ve Türkçenin kendi kurallarına uygun olarak yazılmasını savunması, eserlerinin başarıya kavuşmasında sebep olarak gösterilmektedir.
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Ayrıca yazarın toplumsal olaylara değinerek, toplumun temeline inen yazılarından dolayı okurları tarafından sevilmesini sağlamıştır. Ünlü yazar, 6 Mart 1920'de hayatını kaybetmiştir.
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Ömer Seyfettin Romanları
- Ashâb-ı Kehfimiz (1918)
- Efruz Bey (1919)
- Yalnız Efe (1919)
Ömer Seyfettin Öyküleri - Bir Kısmı
- Acaba Ne idi?
- Acıklı Bir Hikâye
- Aleko
- Aşk Dalgası
- Aşk ve Ayak Parmakları
- Apandisit
- Ayın Takdiri
- Ay Sonunda
- Baharın Tesiri
- Bahar ve Kelebekler
- Başını Vermeyen Şehit
- Bekarlık Sultanlıktır
- Beyaz Lale
- Birdenbire
- Binecek Şey
- Bir Hatıra
- Bir Hayır
- Bir Kayışın Tesiri
- Bir Temiz Havlu Uğruna
- Bir Vasiyetname
- Bit
- Bomba
- Büyücü
- Cesaret
- Çanakkale'den Sonra
- Çakmak
- Çirkinliğin Esrarı
- Dama Taşları
- Dünyanın Düzeni
- Düşünme Zamanı
- Elma
- Efruz Bey
- Falaka
- Ferman
- Fon Sadriştayn’ın Karısı
- Fon Sadriştayn’ın Oğlu
- Forsa
- Gürültü
- Hafiften Bir Seda
- Horoz
- Hürriyet Bayrakları
- İlk Cinayet
- İlk Düşen Ak
- İnsanlık ve Köpek
- İrtica Haberi
- Kaç Yerinde
- Kaşağı
- Kerâmet
- Kıskançlık
- Koleksiyon
- Korkunç Bir Ceza
- Makul Bir Dönüş
- Mehdi
- Memlekete Mektup
- Mermer Tezgah
- Miras
- Namus
- Nezle
- Niçin Zengin Olmamış?
- Nişanlılar
- Nokta
- Öpücüğün İlkel Biçimi
- Pembe İncili Kaftan
- Perili Köşk
- Rüşvet
- Rütbe
- Sivrisinek
- Teke Tek
- Teselli
- Türkçe Reçete
- Uçurumun Kenarında
- Uzun Ömer
- Üç Nasihat
- Yalnız Efe
- Yeni Bir Hediye
- Yüksek Ökçeler
- Yüzakı
- Zeytin Ekmek
- Akşam Sefası
- Yiğit Çocuk
Ömer Seyfettin Şiirleri
- Ömer Seyfettin’in Şiirleri (ölümünden sonra Abdullah Tansel tarafından derlenerek yayınlanmıştır.)
Ömer Seyfettin İncelemeleri
- Yarınki Turan Devleti
- Türklük Mefrukesi
- Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset
- Türklük Ülküsü
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