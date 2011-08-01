Ömer Seyfettin Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Ömer Seyfettin Kimdir?" Türk edebiyatının önde gelen hikayecilerinden ve Türkiye kısa hikâyeciliğinin kurucu ismi olan Ömer Seyfettin, 11 Mart 1884 yılında Gönen, Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Ünlü yazar, çocukluk döneminde babasının görevi dolayısıyla eğitim hayatı boyunca sürekli yaşadıkları yeri değiştirmek zorunda kalmıştır.

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Kısa ömrüne pek çok eser sığdıran ve Türkçe'de sadeleşmenin savunucusu olan ünlü yazar, eğitim hayatından sonra 1906'da İzmir Jandarma Okuluna öğretmen olarak atandı.

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Yazılarında halkın konuştuğu dili kullanması, Arapça - Farsçayı kullanmaktan kaçınması ve Türkçenin kendi kurallarına uygun olarak yazılmasını savunması, eserlerinin başarıya kavuşmasında sebep olarak gösterilmektedir.

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Ayrıca yazarın toplumsal olaylara değinerek, toplumun temeline inen yazılarından dolayı okurları tarafından sevilmesini sağlamıştır. Ünlü yazar, 6 Mart 1920'de hayatını kaybetmiştir.

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Ömer Seyfettin Romanları

Ashâb-ı Kehfimiz (1918)

Efruz Bey (1919)

Yalnız Efe (1919)

Ömer Seyfettin Öyküleri - Bir Kısmı

Acaba Ne idi?

Acıklı Bir Hikâye

Aleko

Aşk Dalgası

Aşk ve Ayak Parmakları

Apandisit

Ayın Takdiri

Ay Sonunda

Baharın Tesiri

Bahar ve Kelebekler

Başını Vermeyen Şehit

Bekarlık Sultanlıktır

Beyaz Lale

Birdenbire

Binecek Şey

Bir Hatıra

Bir Hayır

Bir Kayışın Tesiri

Bir Temiz Havlu Uğruna

Bir Vasiyetname

Bit

Bomba

Büyücü

Cesaret

Çanakkale'den Sonra

Çakmak

Çirkinliğin Esrarı

Dama Taşları

Dünyanın Düzeni

Düşünme Zamanı

Elma

Efruz Bey

Falaka

Ferman

Fon Sadriştayn’ın Karısı

Fon Sadriştayn’ın Oğlu

Forsa

Gürültü

Hafiften Bir Seda

Horoz

Hürriyet Bayrakları

İlk Cinayet

İlk Düşen Ak

İnsanlık ve Köpek

İrtica Haberi

Kaç Yerinde

Kaşağı

Kerâmet

Kıskançlık

Koleksiyon

Korkunç Bir Ceza

Makul Bir Dönüş

Mehdi

Memlekete Mektup

Mermer Tezgah

Miras

Namus

Nezle

Niçin Zengin Olmamış?

Nişanlılar

Nokta

Öpücüğün İlkel Biçimi

Pembe İncili Kaftan

Perili Köşk

Rüşvet

Rütbe

Sivrisinek

Teke Tek

Teselli

Türkçe Reçete

Uçurumun Kenarında

Uzun Ömer

Üç Nasihat

Yalnız Efe

Yeni Bir Hediye

Yüksek Ökçeler

Yüzakı

Zeytin Ekmek

Akşam Sefası

Yiğit Çocuk

Ömer Seyfettin Şiirleri

Ömer Seyfettin’in Şiirleri (ölümünden sonra Abdullah Tansel tarafından derlenerek yayınlanmıştır.)

Ömer Seyfettin İncelemeleri

Yarınki Turan Devleti

Türklük Mefrukesi

Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset

Türklük Ülküsü

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