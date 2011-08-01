Oğuz Atay Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Oğuz Atay Kimdir kategorisinde sizler için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Oğuz Atay Kimdir?" 12 Ekim 1934 yılında İnebolu, Kastamonu'da dünyaya gelen ve Türk roman, öykü ve oyun yazarı olan Oğuz Atay, lise döneminden sonra üniversite olarak İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdi ve şimdiki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

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"Tutunamayanlar" adlı eseri ile ismini duyuran ünlü yazar, bu romanıyla TRT Roman Ödülü'nü kazandı. Ayrıca ünlü yazar, bu romanıyla Türk edebiyatına büyük bir olumlu etki yapmıştır.

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Önemli eserlerinin yanı sıra 1973'de yayımladığı "Oyunlarla Yaşayanlar" adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Yaşamı hep alaya almaktan hoşlanan Oğuz Atay, büyük projesi olan "Türkiye'nin Ruhu"nu beyninde çıkan bir tümör nedeniyle tamamlayamadan 13 Aralık 1977'de, İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

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Ne yazık ki, sağlığında fazla ilgi göremeyen ve ikinci baskılara zor çıkan ünlü yazar, ölümünden sonra büyük ilgi gördü ve kitapları defalarca basıldı.

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Oğuz Atay Kitapları

Tutunamayanlar (1972)

Tehlikeli Oyunlar (1973)

Bir Bilim Adamının Romanı (1975)

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyunlarla Yaşayanlar (1975)

Günlük (1987)

Eylembilim (1998)

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