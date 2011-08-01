Nâzım Hikmet Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Nâzım Hikmet Kimdir?" 15 Ocak 1902 tarihinde Selanik'te dünyaya gelen Nazım Hikmet; Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarıdır. Siyasi düşünceleri nedeniyle çok sefer tutuklanmış ve yetişkinliğinin çoğunu hapiste ya da sürgünde geçirmiş olan ünlü yazarın şiirleri, elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.

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Kendini sürekli geliştiren bir kişiliğe sahip olan Nazım Hikmet, ilk siyasi tecrübeleri ve yazdıkları yüzünden şiirleri yasaklanmış ve 11 ayrı davadan yargılanmıştır. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet, ölümünden 46 yıl sonra 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Vatandaşlığı'na tekrar kavuşmuştur.

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Ayrıca ilk şiirlerine hece ölçüsü ile başladıysa da sonrasında serbest ölçüde eserler veren Nazım Hikmet'in şiirlerini Volkan Konak, Fuat Saka, Zülfü Livaneli gibi daha birçok ünlü isim bestelemiş ve dinleyicilerine sunmuştur.

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Memleketimden İnsan Manzaraları, Unutulan Adam, Tahir ile Zühre, Sevdalı Bulut ve Ferhad ile Şirin eserlerinin yanı sıra birçok eser bırakan Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir.

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Ayrıca 2008 yılında eşinin evrakları arasında "Dört Güvercin" adında bir şiiri ve üç adet tamamlanmamış roman taslağı bulunmuştur.

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