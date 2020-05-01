Michael Jackson Kimdir? Michael Jackson Sözleri

Michael Jackson kimdir? ve Michael Jackson sözleri yazısıyla karşınızdayız. Dünyanın en çok tanınan sanatçılarından olan Michael Jackson ile ilgili söylenecek çok şey var aslında. Ünü ise dillere destan... Pop müziğinin Kralı olan Michael Jackson, 1958 senesinde Amerika'nın Indiana Eyaleti'nde hayata gözlerini açtı.

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Michael Jackson Kimdir?

Çocukluğundan bu yana müziğe ilgisini sürdürdü ve kardeşleri ile birlikte müzik yapmaya başladı. Daha sonra ise kendi yolundan giden Jackson, tek başına da olsa mükemmel başarılara imza atmayı başardı...

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Herkesin diline pelesenk olan Billie Jean'i bilmeyen yoktur. Albümleri hep hit oldu ve neredeyse en hızlı tükenen albümlere sahip oldu. Sonraki zamanlarda ise hakkında bazı iddialar ortaya çıktı ve bu gibi durumlardan oldukça rahatsızlık duydu. Bu yüzden Neverland adını verdiği çiftliğinde kalmaya başladı...

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Biz bu iddiaların yalan olduğuna eminiz!

Michael Jackson, 25 Haziran 2009 tarihinde Los Angeles'daki evinde maalesef ki baygın olarak bulundu. Yapılan müdahaleler yeterli gelmeyince, hayata veda etti Pop'un kralı... Aslında kendisi hakkında yazılacak çok fazla şey var, ancak biz Michael Jackson sözleri paylaşımında bulunacağımız için, biyografik bilgisini kısa tutmaya çalışıyoruz. Arzu ederseniz Wikipedia üzerinden kim olduğuna dair detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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Michael Jackson, sanatçı kişiliğine ek olarak oldukça yardımsever bir insan idi. Bu durum, onun sözlerine de yansımış idi. İşte, şimdi siz de en güzel Michael Jackson sözleri içeriğimizi okuyabilirsiniz. Huzur içinde uyu Michael...

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Michael Jackson Sözleri, Michael Jackson Özlü Sözleri

"Beni gerçekten tanıyan herkes şunu iyi bilir ki, çocuklar hayatımdaki her şeyden önce gelir ve bir çocuğa asla zarar veremem."

"Beni görmezden geldiniz diye görünmez mi oldum?"

"Çocuklarımızı daha çok sevmek yerine, okullarımıza metal dedektörleri koyuyoruz."

"Dans ederken yapabileceğin en büyük hata düşünmektir. Hissetmelisin."

"Her zaman hayal edebilirsiniz ve hayalleriniz de gerçekleşebilir ama onu "siz" gerçekleştirmek zorundasınız."

"Kalabalıktan korkarım, sahnedeysem güvende hissederim. Mümkün olsaydı, sahnede uyurdum. Ciddiyim."

"Siz televizyon izlerken hayat akıp gidiyor."

"Sokakta yiyecek yemekleri olmayan çocuklar görüyorum. Ben kör müyüm ki onların ihtiyaçlarını görmezden geleyim?"

"Yerleri süpürüyor veya tavan boyuyor olsanız dahi, bunu dünyadaki herkesten daha iyi yapın."

Michael Jackson Özlü Sözleri adlı içeriğimizde, öncelikle sizlere Michael Jackson hakkında bilgi verdik ve daha sonra kendisinin özlü sözlerine yer verdik. Biz Michael Jackson'ın değerli bir sanatçı olduğuna inanıyoruz. Dolayısı ile siz de Michael Jackson'ın başka sözlerini biliyorsanız, yorum göndererek bunu bizlerle paylaşmayı düşünebilirsiniz.

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