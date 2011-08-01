Maryann Keller Kimdir? Hayatı, Kitapları

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı; "Maryann Keller Kimdir?" 1943 yılında dünyaya gelen Maryann Keller, Amerikan otomobil endüstrisi analisti ve yazardır. New Jersey'nin Perth Amboy ilçesinde büyüyen Keller, National Lead Company fabrikasında çalışan baba Henry'nin ve hemşire olan anne Helen'in kızıdır. Maryann Keller, 1984 yılında Japon ticaret şirketi ITOCHU'nun başkan yardımcısı ve CEO'su olan Jay Chai ile evlenmiş ve üç çocuğu vardır.

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Maryann Keller Kimdir?

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1970'lerde otomotiv analisti olmasıyla birlikte New York Times'da Amerika Birleşik Devletleri'nde "oto analisti olan ilk kadın" olarak yer aldı. Otomobil endüstrisini 1970'lerden 1990'lara kadar bir Wall Street analisti olarak ele alan Keller, 1999 yılında Wall Street görevinden ayrıldıktan sonra bir internet sitesinin otomotiv bölümünü 2000 yılının kasım ayına kadar yönetmiştir.

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Daha sonrasında, 2001'de kurmuş olduğu otomotiv danışmanlığı şirketi olan Maryann Keller & Associates'te şu an da olmak üzere müdür olarak görev yapmaktadır.

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1962-1966 yıllarında Rutgers Üniversitesi'nden Kimya Lisans Diploması ve 1969-1974 yıllarında da Baruch Koleji'nden Finans alanında İşletme Yüksek Lisansı sahibidir.

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Ayrıca otomobil endüstrisi adına "Rude Awakening" ve "Otomobil Devlerinin Yarışı" adında iki kitabı mevcuttur. Rude Awakening kitabı, Columbia Üniversitesi'nden Eccles Ekonomi Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

Maryann Keller Kitapları

Rude Awakening; The Rise, Fall and Struggle to Recover at General Motors

Otomobil Devlerinin Yarışı

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