Linux Mint ile ilgili bir önceki içeriğimizde, arkaplan resmi kaldırmak ile ilgili bilgi paylaşmış idik. Bu şekilde, arkaplan olarak sadece renk kullanımı sağlanabilmektedir. Peki, Linux Mint arkaplan rengine geçiş efekti eklemek daha iyi olmaz mıydı sizce de? Bu şekilde arkaplan rengi daha da farklı ve ilgi çekici görünüme kavuşacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilirsiniz.

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Linux Mint Arkaplan Rengine Geçiş Efekti Ekleyelim

1) Masaüstünde sağ tık yaparak, Masaüstü Arkaplanını Değiştir'e tıklıyoruz.

2) Açılan sayfadaki Ayarlar menüsüne giriş yapalım.

3) Arkaplan rengi seçeneğini Dikey geçiş yaptıktan sonra, hemen yanındaki renklerden dilediğinizi seçerek, arkaplan renginize geçiş efekti ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, bu içeriğimizde sizlerle, Linux Mint arkaplan rengine geçiş efekti eklemek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiş olduk. Arzu ederseniz, Linux Mint ile ilgili aşağıdaki ilgi çekici ve faydalı içeriklerimize de göz atabileceğinizi hatırlatmak isteriz.