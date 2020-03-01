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Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:21 - Tarih: 29 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de GösterelimLinux Mint ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Linux Mint kurulduğu zaman, saat bölümde direkt tarih bilgisi mevcut değildir. Yani saat bilgisinin üzerine geldiğinizde, ilgili tarih görüntülenir. Ancak bu durum, tarihi de göstermemize engel değil. Linux Mint saat bölümünde tarih göstermek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim

1) Öncelikle saat bilgisinin üzerine tıklayın.

Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim

2) Tarih ve Zaman Ayarları bağlantısına tıklayın.

Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim

3) Tarihi göster kısmına gelelim.

Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim

4) İlgili seçeneği aktive ederek, işlemleri tamamlayabiliriz.

Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim

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