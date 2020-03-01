Linux Mint ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Linux Mint kurulduğu zaman, saat bölümde direkt tarih bilgisi mevcut değildir. Yani saat bilgisinin üzerine geldiğinizde, ilgili tarih görüntülenir. Ancak bu durum, tarihi de göstermemize engel değil. Linux Mint saat bölümünde tarih göstermek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Linux Mint Saat Bölümünde Tarihi de Gösterelim

1) Öncelikle saat bilgisinin üzerine tıklayın.

2) Tarih ve Zaman Ayarları bağlantısına tıklayın.

3) Tarihi göster kısmına gelelim.

4) İlgili seçeneği aktive ederek, işlemleri tamamlayabiliriz.