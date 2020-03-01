Linux Mint arayüzünde klasörleri görüntülemek için üç ana biçim bulunuyor. Bunlar ise, simge görünümü, liste görünümü ve sıkışık görünüm olarak açıklanabilir. Eğer ki, her klasör için farklı görünüm belirlemekten yorulduysanız veya tek tip görünüm belirlemek istiyorsanız, varsayılan tercihleri değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde, tüm klasörler aynı şekilde bir görünüme sahip olacaktır. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise, bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Gizli Dosyalar Nasıl Görüntülenir?

Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ev Dizini klasörüne giriş yapalım.

2) Düzenle sekmesine tıklıyoruz.

3) Tercihler bölümüne giriş yapın.

4) Varsayılan Görünüm adlı açılır menüden seçim yapabilirsiniz.