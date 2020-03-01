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Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:27 - Tarih: 25 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?Linux Mint arayüzünde klasörleri görüntülemek için üç ana biçim bulunuyor. Bunlar ise, simge görünümü, liste görünümü ve sıkışık görünüm olarak açıklanabilir. Eğer ki, her klasör için farklı görünüm belirlemekten yorulduysanız veya tek tip görünüm belirlemek istiyorsanız, varsayılan tercihleri değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde, tüm klasörler aynı şekilde bir görünüme sahip olacaktır. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise, bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Gizli Dosyalar Nasıl Görüntülenir?

Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ev Dizini klasörüne giriş yapalım.

Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Düzenle sekmesine tıklıyoruz.

Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Tercihler bölümüne giriş yapın.

Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Varsayılan Görünüm adlı açılır menüden seçim yapabilirsiniz.

Linux Mint Varsayılan Dosya Görünümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

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