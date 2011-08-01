Linux Mint içerisinde bulunan önemli veya kritik olarak dile getirilebilecek dosyalar, genellikle gizli olur. Ancak elbette, gizli dosyaları görüntülemek mümkündür. Normal bir kullanımda kullanılmayan dosyaları görünür yapmanıza gerek yoktur. Elbette gerekli olunca, gizli olan dosyaları da görüntülemek isteyebilirsiniz. Linux Mint gizli dosyaları görüntülemek için, aşağıdaki örnek adımları izleyiniz.

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Linux Mint Gizli Dosyalar Nasıl Görüntülenir?

1) Örneğin, Ev Dizini klasörüne giriş yapalım.

2) Sağ tık yaparak, Gizli Dosyaları Göster kutucuğunu işaretleyebiliriz.