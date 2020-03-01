Linux Mint oldukça hızlı bir masaüstü ortamı sunmaktadır. Ancak, mevcut hızı maksimize edebilmek adına, bizlerin de alması gereken aksiyonlar olabilmektedir. Örneğin, tüm efektleri kapatmak da bunlardan biri olarak dile getirilebilir. Eğer ki bilgisayar özellikleriniz düşük ise, Linux Mint içerisindeki mevcut efektleri devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz. Linux Mint efektleri kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

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Linux Mint Efektleri Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Menü butonuna tıklıyoruz öncelikle.

2) Arama kutusuna Efektler yazalım ve ilgili bölüme giriş yapalım.

3) Karşımıza çıkan tüm seçenekleri pasif konuma getirebiliriz.