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Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:38 - Tarih: 23 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?Linux, yapı gereği oldukça güvenli bir yapı sunsa da bizlere, masaüstü olarak Linux Mint kullanıyorsanız eğer, yine de bir güvenlik duvarı aktive etmekte fayda görüyorum. Bu yüzden de, Linux Mint ile gelen bir Güvenlik Duvarı mevcut olup, dilerseniz bu önemli yazılımı aktive edebilirsiniz. Yapılandırması da oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Linux Mint güvenlik duvarı açma konusunda bilgi edinebilir, güvenliğiniz için aktif etmeyi düşünebilirsiniz.

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Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle menü butonuna tıklıyoruz.

Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

2) Arama kısmına ise "Güvenlik Duvarı Yapılandırması" yazalım ve karşımıza çıkan ilgili bölüme giriş yapalım.

Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

3) Şifre soracaktır, şifremizi yazalım ve ilerleyelim.

Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

4) İlgili seçenekleri aşağıdaki gibi ayarlayarak, işlemleri tamamlıyoruz.

Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

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