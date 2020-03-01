Linux, yapı gereği oldukça güvenli bir yapı sunsa da bizlere, masaüstü olarak Linux Mint kullanıyorsanız eğer, yine de bir güvenlik duvarı aktive etmekte fayda görüyorum. Bu yüzden de, Linux Mint ile gelen bir Güvenlik Duvarı mevcut olup, dilerseniz bu önemli yazılımı aktive edebilirsiniz. Yapılandırması da oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Linux Mint güvenlik duvarı açma konusunda bilgi edinebilir, güvenliğiniz için aktif etmeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: Linux Mint Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle menü butonuna tıklıyoruz.

2) Arama kısmına ise "Güvenlik Duvarı Yapılandırması" yazalım ve karşımıza çıkan ilgili bölüme giriş yapalım.

3) Şifre soracaktır, şifremizi yazalım ve ilerleyelim.

4) İlgili seçenekleri aşağıdaki gibi ayarlayarak, işlemleri tamamlıyoruz.