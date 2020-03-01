Linux Mint ile ilgili bir önceki içeriklerimizde, masaüstü simgelerini büyütmek ve masaüstüne çöp kutusu eklemek ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk, siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Şimdi ise, Linux Mint tema değiştirme konusunda bilgi vermek istiyoruz. Linux Mint'i farklı bir tema, farklı simge renkleri ve hatta farklı fare imleci rengi gibi seçenekler ile kullanmayı düşünebilirsiniz. Yani kişiselleştirmek çok kolay ve elbette mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Linux Mint tema değiştirmek hakkında bilgi sahibi olabilir ve hemen uygulayabilirsiniz.

Linux Mint Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sol alttaki Menü butonuna tıklayalım.

2) Arama kısmına Temalar yazalım ve ilgili bölüme giriş yapalım.

3) İlgili seçenekler ile tema değiştirme konusunda aksiyon alabilirsiniz.