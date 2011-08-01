Bir süredir Linux Mint (Cinnamon) kullanmaya çalışıyorum. Hız olarak kesinlikle farklı bir yapıda olduğu dile getirilebilmektedir. Bu bağlamda, elimden geldiğince ve araştırmalarım doğrultusunda, Linux Mint ile ilgili içerikler paylaşmak için efor sarf ediyor olacağım. Bugün ise, Linux Mint masaüstü simgeleri büyütme nasıl oluyor, bu konuya değinmek istiyorum. Eğer ki, masaüstü simgelerini daha da büyütmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Linux Mint Masaüstü Simgeleri Büyütme Nasıl Yapılır?

1) Masaüstü iken sağ tık yaparak, Özelleştir'e tıklayın.

2) Simge Boyutu adlı açılır menü ile seçim yapabilirsiniz.