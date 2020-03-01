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Linux Mint Masaüstüne Çöp Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:01 - Tarih: 21 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Masaüstüne Çöp Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?Linux Mint ile ilgili bir önceki içeriğimizde, masaüstü simgelerini büyütmek konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Linux Mint masaüstüne çöp kutusunu ekleme nasıl oluyor, bunu öğrenelim. Linux Mint kurulduğunda, varsayılan olarak çöp kutusu masaüstünde bulunmaz. Ancak, masaüstüne çöp kutusu eklemek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilirsiniz.

Linux Mint Masaüstüne Çöp Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Masaüstünde sağ tık yapın ve Özelleştir'e tıklayın.

Linux Mint Masaüstüne Çöp Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Masaüstü Ayarları bağlantısına tıklayın.

Linux Mint Masaüstüne Çöp Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Çöp başlığının karşısındaki onay seçeğini aktive edin.

Linux Mint Masaüstüne Çöp Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

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