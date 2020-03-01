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Linux Mint Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:35 - Tarih: 31 Mart 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Güncellemeleri Nasıl Yapılır?Linux Mint için gerekli olan güncelleme var ise, bu bildirimler otomatik olarak size gösterilir. Ancak güncelleme bildirimleri kapalı ise, güncelleme uyarıları da görünmeyecektir. Bu yüzden, güvenlik ve stabilite için, mevcut güncellemeleri, aralıklarla denetlemenizde fayda bulunuyor. Linux Mint güncellemeleri yapmak için ise, aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz. Eğer bir güncelleme yok ise, sorun da yoktur. Ancak var ise, ilgili güncellemeleri yapmanız yararlı olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Kullanıcı Parolası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Linux Mint Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklıyoruz.

Linux Mint Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

2) Arama kutucuğuna Güncelleme Yöneticisi yazın ve bölüme girin.

Linux Mint Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

3) Yenile butonuna tıklayarak güncellemeleri denetleyebilirsiniz.

Linux Mint Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

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