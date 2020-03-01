Linux Mint için gerekli olan güncelleme var ise, bu bildirimler otomatik olarak size gösterilir. Ancak güncelleme bildirimleri kapalı ise, güncelleme uyarıları da görünmeyecektir. Bu yüzden, güvenlik ve stabilite için, mevcut güncellemeleri, aralıklarla denetlemenizde fayda bulunuyor. Linux Mint güncellemeleri yapmak için ise, aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz. Eğer bir güncelleme yok ise, sorun da yoktur. Ancak var ise, ilgili güncellemeleri yapmanız yararlı olacaktır.

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Linux Mint Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ana menü butonuna tıklıyoruz.

2) Arama kutucuğuna Güncelleme Yöneticisi yazın ve bölüme girin.

3) Yenile butonuna tıklayarak güncellemeleri denetleyebilirsiniz.