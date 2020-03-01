Linux Mint kurulur iken, zaten isteğe bağlı olarak bir kullanıcı parolası belirliyorsunuz. Ancak oldu da, daha sonra bu parolayı değiştirmek istediniz... İşte bu durumda, yapmanız gerekenleri siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşıyor olacağız.

Aşağıdaki adımları izleyerek, Linux Mint kullanıcı şifresi değiştirmek hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Güvenliğiniz için, zor ve karmaşık karakterler içeren bir parola belirlemenizi tavsiye ediyor ve hemen ilgili adımları dile getirmek istiyoruz. Bilmeyenler için umarız faydalı olacaktır.

AYRICA: Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Kullanıcı Parolası Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle menü butonuna tıklıyoruz.

2) Arama kısmına Hesap Ayrıntıları yazalım ve ilgili bölüme girelim.

3) Parola başlığının karşısında yer alan şifremizin üzerine tıklıyoruz.

4) Açılan pencere ile eski ve yeni şifremizi girerek, işlemleri tamamlayabiliriz.