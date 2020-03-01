Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:28 - Tarih: 25 Mart 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?Yoğun bir bilgisayar kullanımında, zaman zaman yanlışlıklar yapılabilmektedir. Örneğin, önemli bir dosyayı yanlışlıkla silmek gibi... Bu gibi durumların önüne kalıcı olarak geçmek için, Linux Mint için geliştirilen küçük ama faydalı özellikler söz konusu. Linux Mint dosya silme uyarısı açmak için ise, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle hangi dosya olursa olsun, silmeye çalıştığınızda, karşınıza direkt uyarı mesajı çıkacaktır. Bu durum, yanlışlıkla dosya silinmelerinin de büyük ölçüde önüne geçecektir.

AYRICA: Linux Mint Güvenlik Duvarı Açma Nasıl Yapılır?

Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "Ev Dizini" klasörüne giriş yapalım.

Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

2) Düzenle sekmesine tıklıyoruz.

Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

3) Tercihler bölümüne giriş yapın.

Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

4) Davranış sekmesine tıklıyoruz.

Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

5) Çöp Kutusu seçeneklerini aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz.

Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri