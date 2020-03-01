Yoğun bir bilgisayar kullanımında, zaman zaman yanlışlıklar yapılabilmektedir. Örneğin, önemli bir dosyayı yanlışlıkla silmek gibi... Bu gibi durumların önüne kalıcı olarak geçmek için, Linux Mint için geliştirilen küçük ama faydalı özellikler söz konusu. Linux Mint dosya silme uyarısı açmak için ise, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle hangi dosya olursa olsun, silmeye çalıştığınızda, karşınıza direkt uyarı mesajı çıkacaktır. Bu durum, yanlışlıkla dosya silinmelerinin de büyük ölçüde önüne geçecektir.

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Linux Mint Dosya Silme Uyarısını Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "Ev Dizini" klasörüne giriş yapalım.

2) Düzenle sekmesine tıklıyoruz.

3) Tercihler bölümüne giriş yapın.

4) Davranış sekmesine tıklıyoruz.

5) Çöp Kutusu seçeneklerini aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz.