Linux Mint ilk kurulduğu zaman birbirinden güzel arkaplan resimleri ile beraber geliyor. Dolayısı ile bu resimler arasından dilediğiniz seçimi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ancak, dilerseniz Linux Mint arkaplan resmi kaldırmak da mümkün kılınmıştır. Bu şekilde ise, arkaplan olarak sadece renk kullanımı sağlanabiliyor. Aşağıdaki adımları izleyerek, arkaplan resmini kaldırma nasıl oluyor, hemen öğrenebilirsiniz.

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Linux Mint Arkaplan Resmi Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Masaüstünde sağ tık yapın ve Masaüstü Arkaplanını Değiştir'e tıklayın.

2) Açılan penceredeki Ayarlar bölümüne giriş yapın.

3) Resim orantılama adlı seçeneği Resim yok olarak güncelleyebilirsiniz.

Evet, bugünkü Linux Mint ile ilgili içeriğimizde, "Linux Mint arkaplan resmi kaldırma" hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bu şekilde, dilerseniz Linux Mint için arkaplan resmini tamamen kaldırabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz. Diğer bir Linux Mint içeriğimizde, görüşmek üzere.